社區大學不再只有老年人參加，台南社大電影社有一群年輕社員，由社會各行各業菁英組成，已經連辦5屆社區影展，今年改名鳳凰花影展再出發，6日將在台南市立文化中心國際會議廳前公布4支社員自製劇情式紀錄片，今年以「別離」為主題。

開課有吸引力，社大課程不只吸引長輩參加，台南社大6年前成立電影社，吸引愛好電影的各行各業菁英報名，他們經過第一年學習後，第二年開始自辦社區影展發表作品。

台南社大電影社社長黃韋傑表示，前4年作品都圍繞著「女性」為拍攝主題，今年起拍攝不限於談論性別，擴大到其他議題，改名為鳳凰花影展。

今年的社區影展6日在台南市立文化中心放映，上午先放映得獎紀錄片《醫生》、《沐浴》，下午放映板橋社大電影社拍攝的《告別進行式》作交流。

台南社大電影社今年共拍攝4支劇情式紀錄片，剪輯成25分鐘，皆以「別離」為主題，作為壓軸放映場。成員皆以自己或周遭體驗到的各種別離經驗為題材，拍攝有關媽媽出走、移工離鄉、喪子母親接獲自稱兒子的詐騙電話與愛情離別4支影片，透過影片敘述，告訴大眾「悲傷」不是面對別離的唯一選擇。

(中時 )