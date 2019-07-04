蔡姓男子去年8月駕車遇到警察臨檢，為了躲避就開車加速逃逸，警察騎警用機車在後方追趕，蔡索性將車子排入倒車檔，重踩油門向後衝撞，幸好警員機警逃開，只有警用機車被撞毀，警員雖開槍制止仍被蔡逃脫。案經台北地方法院審結，法官認為蔡認罪，依妨害公務罪判蔡有期徒刑4月，可易科罰金12萬元。本案可上訴。

判決指出，2018年8月9日上午10時許，蔡開車遇到台北市警萬華分局林姓、許姓員警臨檢，蔡為了躲避，加速駛離現場，2名員警見狀騎著警用機車自後方追趕，途中蔡乘機將車子排入倒車檔，以倒車方式衝撞許姓員警，造成警用機車中柱歪斜、車殼毀損，還好許跳開未受傷。

許、林2名員警見蔡有意襲警，聯手朝蔡的車輪開了4槍，仍被蔡逃逸，警方事後循線本獲蔡到案，，檢察官依損壞公物罪將蔡起訴。

北院審理時，蔡認罪，法官審酌認為，蔡為躲避員警查緝，駕車衝撞警用機車，藐視法治並挑戰國家公權力，但他犯後坦承犯行，未造成民眾或員警傷害，輕判他4月徒刑，可易科罰金。

(中時 )