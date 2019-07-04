彰化縣政府4日公布一級主管人事異動，縣府農業處副處長郭至善接任農業處代理處長，縣府秘書施敏華接任計畫處代理處長。

這波人事異動，是繼1日公布環保局長江培根從參議調任回鍋之後，緊接著進行的人事調整。

郭至善，國立屏東技術學院水產養殖學系畢業，1994年專門職業及技術人員高等考試，2018年度薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格，曾任彰化縣環境保護局技士、縣府技佐、技士、課長、科長、農業處副處長等職。

施敏華，僑光科技大學企業管理(學)系碩士畢業，1998年特種考試臺灣省及福建省基層公務人員考試三等考試財稅行政中等及格，曾任苗栗縣獅潭鄉公所辦事員、彰化縣鹿港鎮公所課員、臺北縣平溪鄉公所課員、臺北縣立八里愛心教養院會計員、彰化縣政府課員、鹿港鎮清潔隊隊長、內政部役政署督察、視察、彰化縣立福興國民中學組長、縣府秘書等職。

目前縣府內一級主管，總計有4個代理處長，包括農業處、新聞處、計畫處、經濟暨綠能發展處。農業處、新聞處都是由副處長兼代。

(中時 )