台中市政府建設局為紓解中清大雅交流道及環中路一帶車流，特規畫中科路跨越台74中清地下道串聯水湳經貿園區工程，採「豎琴式景觀斜張橋」設計，打造台中及水湳經貿園區新地標。建設局長陳大田說，該工程期望如期如質完工，並爭取公共工程金安獎、金質獎及台中市政府金安心獎為目標。

陳大田表示，西屯中科園區設立後，市府規畫中科東向聯外道路，全長3.26公里，西起中科園區，東至水湳經貿園區黎明路，規畫分成4標，其中1至3標於99年完工，為目前通行的中科路；「水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」為第4標，工程採高架立交方式。

陳大田說，「水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」總長552公尺，景觀斜張橋鋼構主塔高約72公尺，工程經費約9億362萬元；106年7月開工，截至今年6月底，工程進度約75.71％，目前進行中科端橋梁鋼床鈑吊裝作業，施工進度穩定超前。

「水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」，跨越銜接至水湳經貿園區，特別將輕軌結構體納入打造輕軌共構橋梁，並配置雙向各2個快車道，設計成豎琴式景觀斜張橋；工程預計7月底至9月中旬辦理跨越台74線橋梁夜間吊裝工程，今年底主線可望完工打造台中新地標。

(中時 )