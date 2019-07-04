今年芒果問世以來，已經帶動一波芒果冰熱潮，台南多家冰店都緊扣時令當季最夯芒果推出芒果冰，其中，位於民生路的「冰鄉」更被網友譽為「最強排隊芒果冰」，想吃到他們家的芒果冰，除了得花上3、4個小時排隊之外，他們家的芒果冰一年更只賣一個月，想吃也未必搶得到，農業局長李朝塘特別登門拜訪，向老闆吳茂雄、吳林秀芬夫婦帶動芒果商機，表達謝意。

今年台南生產芒果質量兼具，帶動了芒果冰、芒果乾、芒果千層蛋糕等相關文創產業的消費人潮，台南市長黃偉哲指示市府台南美食行銷單位，要特別推薦使用台南在地芒果當材料的店家。

冰鄉位於台南市中西區民生路一段上，吳茂雄、吳林秀芬大婦經營該店已經近40年，店內最受矚目冰品非芒果冰莫屬，由於堅持使用玉井等山區生產愛文、金煌、烏香、台農一號香芒等4種芒果，因此，該店芒果冰向來只賣1個月。

農業局長李朝塘為感謝冰鄉長期堅持使用台南高優質芒果當材料，代表黃偉哲市長拜訪該店，向夫婦兩答謝。吳茂雄說，該店芒果冰是特殊「台南味」，芒果原汁更綜合了台南最優質的愛文、金煌、烏香、香芒的香氣，在地飄香30多年。

由於每年推出期間僅一個月左右，配合愛文芒果季結束就不賣，因此，每年都有許多顧客遠從台北、台中、高雄等地跑來排隊。

李朝塘拜訪也見識何謂「最強排隊芒果冰」，冰鄉下午1點才開店營業，有許多消費者唯恐吃不到，竟然一大早10點多就來排隊搶號碼牌，適逢暑假期間，很多來自台北、台中、高雄的顧客，也都趕來排隊。

老顧客形容，要吃到冰鄉芒果冰，至少得花3至4小時排隊，先搶到號碼牌，再排隊取芒果冰。

(中時 )