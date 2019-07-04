北市捷警隊針對台鐵員警被刺死案，已下令加派雙警聯巡。〔謝明俊翻攝〕

因應台鐵自強號旅客持刀刺殺員警不幸事件，為有效防範與遏阻犯罪仿傚行為，加強維護捷運系統旅客及員警執勤安全，北市警局局長陳嘉昌特別指示捷運警察隊加強勤務作為及教育訓練。

捷運警察隊表示，該隊除增排雙警專責車廂及一般站體巡邏外，並針對臺北車站等12處重要車站編排守望崗勤務，藉以強化警戒、警衛、管制等作為；線上執勤警力均配帶手槍、電擊槍、警棍及辣椒噴霧器，並協請捷運公司在月臺層及詢問處各配置長棍，遇案可供站務及保全人員及時協助警方處理。

為利優勢警力快速到達捷運站體，捷運警察隊表示，目前於捷運系統營運時間內，雙北市各轄區分局於轄內各捷運站主詢問處及月臺層安心候車區均設箱巡簽，遇案得以最短時間有效應處。另為有效強化捷運系統治安防護網絡，該隊每月除辦理員警常訓術科訓練，課程包含手槍、電擊槍射擊、警棍術及組合警力訓練，並定期結合捷運公司站務人員及司機員辦理維安訓練，有效統整捷運系統治安防護作為。

捷警隊呼籲，民眾如遇有突發攻擊行為，可俟機退至安全距離及尋找掩蔽物，或以隨身攜帶的背包及雨傘防禦，另乘客在車廂內若有發現疑似行為異常或有攻擊行為的人士，應注意自身安全，並使用車廂內緊急對講機與司機員對話，迅速通知警方到場處理。捷警將持續針對捷運系統，加強相關守望及巡邏等勤務，防制治安事件發生，以確保旅客行車安全。

(中時 )