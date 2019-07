鄧超、孫儷是大陸演藝圈的模範夫妻檔,婚後育有兒子等等和女兒小花,一家四口相當幸福,而平時擁好感情的兄妹倆,卻在近日吵架了,原來是兄妹為了音樂劇女演員是否比媽媽美起爭執,而孫儷隔天更收到兒子的超暖手寫信。

孫儷昨(3日)晚在微博發文透露,一對子女日前在睡前吵了一架,原來是小花告訴哥哥看了一個音樂劇,裡面有個女演員很美,比媽媽還美,等等聽了直呼不可能「怎麼會有媽媽美,不可能有這樣的人」,小花堅持說:「真的比媽媽美,我不騙你,唯一比媽媽美的」。

原來兄妹為了是否有人比孫儷美而吵架,而孫儷隔天更收到兒子的手寫信,上頭畫著大愛心並大讚孫儷:「I love you mum. You are the most beautiful people in the world.(媽媽我愛妳,妳是世界上最美的人)」逗得孫儷貼上愛心貼圖,網友更是狂讚等等「哥哥真是暖男」、「這麼會撩」、「等等真暖」。

孫儷微博全文。(圖/取材自孫儷微博)

