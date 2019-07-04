鄧超、孫儷是大陸演藝圈的模範夫妻檔，婚後育有兒子等等和女兒小花，一家四口相當幸福，而平時擁好感情的兄妹倆，卻在近日吵架了，原來是兄妹為了音樂劇女演員是否比媽媽美起爭執，而孫儷隔天更收到兒子的超暖手寫信。

孫儷昨（3日）晚在微博發文透露，一對子女日前在睡前吵了一架，原來是小花告訴哥哥看了一個音樂劇，裡面有個女演員很美，比媽媽還美，等等聽了直呼不可能「怎麼會有媽媽美，不可能有這樣的人」，小花堅持說：「真的比媽媽美，我不騙你，唯一比媽媽美的」。

原來兄妹為了是否有人比孫儷美而吵架，而孫儷隔天更收到兒子的手寫信，上頭畫著大愛心並大讚孫儷：「I love you mum. You are the most beautiful people in the world.（媽媽我愛妳，妳是世界上最美的人）」逗得孫儷貼上愛心貼圖，網友更是狂讚等等「哥哥真是暖男」、「這麼會撩」、「等等真暖」。

孫儷微博全文。（圖／取材自孫儷微博）

(中時電子報)