為建構更完善的法律諮詢服務，提供台中市民更多元且便利的法律諮詢管道，台中市政府法制局將於今年7月8日起，每週星期一及星期三的17時至19時，開辦夜間電話法律諮詢服務，由專業律師於線上為市民解答法律問題，每位市民諮詢時間為十分鐘，夜間電話法律諮詢專線04-22177300。

法制局長李善植說，107年度台中市政府受理的法律諮詢案件共2萬4518件，以一年365天計算，平均每天會有67位民眾前來市府及各區公所尋求法律協助，如果只在平日上、下午上班時段提供免費法律諮詢面談服務，會有許多市民朋友因工作、地緣的因素，在遭遇法律問題時，無法利用現有的法律諮詢服務，獲得專業的法律協助。

法制局指出，為使市民以最便利的方式獲得即時的法律協助，市府打破空間及時間的限制，開辦夜間電話法律諮詢服務，提供市民朋友更完善、更全方位的法律諮詢服務。

李善植表示，電話法律諮詢服務以往受限於經費、設備及律師倫理等因素而未受重視，但依據民眾於接受免費法律諮詢服務後的意見反饋，電話法律諮詢服務一直是市民朋友的期待。

李善植強調，盧秀燕市長上任後一直相當重視市民的需求，務實逐步解決市民的生活問題，現在，市府回應市民期待，成為六都中第一個設置夜間電話法律諮詢服務的縣市，期待藉由擴大法律諮詢服務，為市民排憂解紛。

(中時 )