今日驚傳2010年廣州亞運跆拳道金牌魏辰洋在退役後日子過得不如意，甚至將亞運金牌拿到當鋪典當。魏辰洋父親魏瑞賢目前擔任中華民國跆拳道協會副秘書長，魏瑞賢澄清魏辰洋雖然生意失敗，但並沒有將亞運金牌典當。

魏辰洋成名甚早，不但是廣州亞運金牌得主，還是2012年倫敦奧運國手，被跆拳道界喻為「台灣戰神」朱木炎的接班人。

魏辰洋在2014年沒能入選仁川亞運代表隊，隨後逐漸沉寂下來，去年復出參加主席盃，但再次失敗，此次等同於結束了他的運動員生涯。

魏瑞賢表示，魏辰洋拿著多年存下來的積蓄轉行做生意，可惜一時不查而導致失敗，進而向地下錢莊借錢，而他也有按時還錢，最近他拿著亞運金牌給地下錢莊看，沒想到卻被對方扣押下來，今日竟傳出他拿著亞運金牌借錢，這是不正確的消息。

魏瑞賢強調，魏辰洋雖然生意失敗，但他並沒有要躲避，他也允諾會努力賺錢來還錢，希望對方給兒子一個機會。

(中時電子報)