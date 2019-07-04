彰化縣某酒廠陳姓負責人，為節省成本削價競爭，以原酒添加食用酒精、香料等混摻調製的「再製酒類」等酒品，假冒是以大麥及高粱等原料的「蒸餾酒類」銷售全省30間不知情的通路商家，遭警方查獲。台中地院依詐欺取財罪判陳男徒刑1年10月，沒收犯罪所得4000多萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，70歲陳男為彰化縣田尾鄉1家酒廠實際負責人，為節省成本在市場削價競爭，自2015年1月起在台中市太平區1處無門牌號的廠房，自行調製或指示莊姓員工以原酒添加食用酒精、香料、甜味劑及水等，依比例混攙於酒槽內，調製成「再製酒類」等酒品，再假冒是以大麥、稻米、高粱及芋頭等原料，經蒸煮、發酵及蒸餾等耗時約數月至2年不等製程的「蒸餾酒類」酒品販售。

警方在2016年8月間到太平區製酒廠房搜索查獲，查扣高粱酒、米酒及威士忌香料等證物，還有一批酒類成品，標籤各標示為「米酒」，原料為蓬萊米、稻米；「白酒」，原料為高粱酒；「威士忌」，原料為大麥等。

此外，警方會同彰化縣府人員前往彰化廠房展開行政稽查，廠房內並無生產線，也沒存放製酒原料，生產設備都未接上電源，且覆蓋蜘蛛絲，相關人員研判應無產製酒品，設備是欺瞞主管機關所擺設；酒廠營業進銷項資料顯示，並未購買產製酒品所需的米、大麥及高粱等原料。

陳男否認詐欺及虛偽標示，辯稱核准工廠所在地是在彰化廠房，太平場有發酵設備，只是沒有使用，高粱酒及威士忌等酒品都是在彰化廠房發酵製造，有的在彰化廠包裝、有的在太平場包裝。而多名在太平區廠房員工警詢時證稱，僅負責貼標籤、裝瓶、打印瓶身日期及包裝等工作，並沒有製作蒸餾酒類。

經查，陳男公司自2015年1月起至2016年8月間相關酒類銷售額為4817萬餘元。

(中時 )