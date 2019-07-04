文化大學新聞系主任胡幼偉因為長期撰文分析高雄市長韓國瑜，被誤為韓粉。胡幼偉說，分析韓國瑜是因韓為「競選行銷傳播」經典個案，但他要澄清，自已原本不認識韓國瑜；沒見過面；更沒有拿過韓國瑜一毛錢。

胡幼偉在臉書表示，有人一直覺得他在「吹捧」韓；連他在學術界、文化界、新聞界的一些老友，也這麼認爲，而跟他絕裂。但這也很無奈。

胡幼偉說，對韓特別有興趣，是因為自已一直在教「競選行銷傳播」這門課。這門課的學問，就是在研究，為什麼有些候選人會贏，有些候選人會輸。當然，對贏家的分析會更仔細ㄧ點。目的是要整理歸納出贏的策略。

胡幼偉強調，他原本不認識韓；至今跟韓沒見過面；更沒有拿過韓一毛錢。「民生頭條」幫他出「韓國瑜的庶民兵法：韓流解碼」一書，他沒事先告訴韓，因為跟韓無關；至今他也沒送書給韓，還是新聞界的前輩把書送給韓的。

他說，「吹捧」韓幹嘛？「民生頭條」出書，他連在自己的臉書文中「吹捧」自己都不願意了，有廣播節目要他去談談這本書，他也婉拒了；「民生頭條」要幫他搞新書發表會，他更是立刻拒絕。連自己都不「吹捧」了，去吹捧韓國瑜幹嘛？

(中時 )