竹南警方連3天大執法取締酒駕，共取締15件酒駕違規案。（何冠嫻翻攝）

1日起酒駕新制上路，竹南警分局連3天大執法，宣導新制罰則加強取締，於2日晚間11點半查獲駕駛酒測超標，一併舉發車上3名乘客，為苗栗縣內首件酒駕連坐罰案。

酒駕新制提高違規罰鍰，機車處1萬5000到9萬元，汽車3萬到12萬元。酒駕拒測罰鍰為18萬元，再犯36萬元，採累進處罰。連坐處罰同車乘客。駕駛人吐氣酒精濃度達每公升0.25毫克以上，處罰年滿18歲的同車乘客，600元以上3000元以下罰鍰。自行車酒駕提高至600元以上，1200元以下罰鍰；拒絕接受酒測罰鍰提高為2400元。

竹南警分局1日起動員87人次警力展開連3天大執法，共取締酒駕違規15件，其中1名駕駛酒測值為每公升0.58毫克，遭警方依公共危險罪嫌移送法辦，車上3名乘客也遭舉發，最高恐將面臨3000元罰金，為酒駕新制連坐開罰苗栗第一例。竹南警分局長張文川強調，取締酒駕執法力道不會因大執法期間結束而減弱，警方將持續嚴正執法、加強取締並宣導同車連坐及罰則加重新規定，徹底杜絕酒駕。

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(中時 )