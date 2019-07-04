暑期出入國民眾越來越多，造成不少境外傳染病例移入，今年新北市登革熱境外移入病例增加到24例創歷年新高；新北市衛生局提醒，出國最好備妥乾洗手、口罩等旅遊健康包，前往疫區除接踵疫苗，不要生食並飲用瓶裝水，才能常保健康。

新北市衛生局4日舉行「旅遊健康包，出國不可少，快樂出門、平安回家」記者會，提醒民眾出國重要小撇步，才能開心出國，安心回家。

新北市衛生局分析，近3年新北市7至8月境外移入被不同類別傳染病，包含登革熱、阿米巴性痢疾、桿菌性痢疾及急性病毒性A型肝炎，而被傳染的國家最常見都以東南亞為主包含越南、菲律賓、印尼、緬甸、泰國等。

衛生局疾病管制科長許玉芬表示，民眾旅遊途中除選擇衛生良好的吃飯及住宿地點外，切記不要生吃飲食、避免路邊攤食物，確實進食前、如廁後勤洗手的衛生習慣。

許玉芬說，目前東南亞國家登革熱疫情嚴重，要預防蚊子蟲害建議外出穿著淡色長袖衣服或塗抹衛生福利部審核過含DEET（敵避）的防蚊液或防蚊乳，才能有效防蚊。

許玉芬呼籲，民眾出國最好準備個人「旅遊健康包」，包含口罩、抗菌濕巾與乾洗手，如須預防性藥物、接種疫苗，出發前2至4週前往全台30間旅遊醫學合約醫院施打疫苗。

衛生局表示，若旅途中出現發燒、咳嗽、腹瀉、出疹等症狀，入境時主動向機場、港口的檢疫櫃檯報到。

(中時 )