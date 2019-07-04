台鐵自強號列車3日發生乘客持刀刺死鐵路警察的事件，行政院長蘇貞昌4日下午到台中視察建設案，對此事表達難過，他表示，未來將大幅提高公共運輸工具上的警力配置，並從10月起優補260名警力給鐵路警察，盼憾事別再發生。

蘇貞昌指出，已指示內政部、警政署長等人對家屬致哀並幫忙料理後事、從最優撫卹，未來警政署也會提高相關公共運輸的景致配置，針對相關裝備、使用的警械都要加強，同時呼籲國人多給警察支持，也呼籲民眾、在公共運輸上的任何情緒行為都是不當的，大家一起防治憾事再發生。

(中時 )