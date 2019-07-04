勇警殉職！蘇貞昌允諾提升公共運輸警力 15:532019/07/04 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌下午視察台中市大里區大康橋計畫，針對警察殉職事件，允諾將提升公共運輸警力。(林欣儀攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵自強號列車3日發生乘客持刀刺死鐵路警察的事件，行政院長蘇貞昌4日下午到台中視察建設案，對此事表達難過，他表示，未來將大幅提高公共運輸工具上的警力配置，並從10月起優補260名警力給鐵路警察，盼憾事別再發生。 蘇貞昌指出，已指示內政部、警政署長等人對家屬致哀並幫忙料理後事、從最優撫卹，未來警政署也會提高相關公共運輸的景致配置，針對相關裝備、使用的警械都要加強，同時呼籲國人多給警察支持，也呼籲民眾、在公共運輸上的任何情緒行為都是不當的，大家一起防治憾事再發生。 (中時 ) #公共運輸 #警察 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇貞昌在臉書秀政績 李正皓諷史上最無敵割稻尾王 05:322019/06/30 政治 悠遊卡公司推活動 挑戰1280定期票CP值 14:482019/07/01 財經 《財政》續推有感施政，蘇貞昌：財稅決策需與時俱進 16:142019/07/01 財經 暑假搭乘「台灣好行」公共運輸出遊 享半價優惠 18:182019/07/02 旅遊 不忘李承翰 政院：10月將增公共運輸警力260名 11:552019/07/04 社會 鐵路警察殉職身亡 蘇揆臉書哀悼 12:442019/07/04 政治 中央差別待遇 盧：暫不出席行政院會 12:462019/07/04 政治 漁業解除黃牌 蘇：國際接軌的開始 12:542019/07/04 政治 蘇揆：8月APG年會 讓各國看見台灣洗防決心 13:142019/07/04 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》火車刺警案10月增260名鐵路警 蘇揆搞錯重點？ 14:072019/07/04 政治 政治熱門新聞 李鴻源曝高雄下水道清淤 網嚇：挖出前朝驚人藏汙 - 政治 直播》韓國瑜、王金平合體 直播開講 - 政治 - 中時 高雄不淹了？網友拋售「用12年」游泳圈超酸 - 政治 被嗆20萬韓粉要罷免他 高市綠議員林智鴻大驚 - 政治 韓民調破三成五 三腳督遙遙領先 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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