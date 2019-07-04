隱形BB霜可以，「隱形眼袋霜」就不行？知名美妝產品「韓國NIVEOLA 紐歐拉X 隱形眼袋霜」，號稱擦了後可隱形眼袋，效果媲美醫美手術，新北市衛生局認為其廣告涉及虛偽、誇大，裁罰業者5萬元，但業者提訴主張「隱形」只是遮瑕概念，並無誤導消費者疑慮，但說法不被承審法官採信，今判業者敗訴。

該產品以針筒形狀為包裝，號稱只要每天在眼睛下方輕輕一抹，「1分鐘就能讓眼袋隱形」，恢復眼下肌膚的澎彈潤澤，不必承擔醫美、微整型的高風險及高價格，效果顯著。

新北市衛生局認為，醫美手術能維持長達數月、數年療效，但眼袋霜僅數小時就須清洗，「隱形」的時間、效果都有限，根本無法相比，認定業者廣告誇大、不實，依違反《化粧品衛生管理條例》裁罰5萬元罰鍰。

業者主張，所謂「隱形」只是一種遮瑕的概念，就像隱形BB霜能讓黑斑、毛孔隱形般同理，「瑕疵依舊在，擦上以後視覺上看不見」，一般人皆能辨識、理解。

業者解釋，廣告中主持人說明，傳統改善眼袋的方式，只能透過侵入性的醫美手術治療，但是這款由韓國研發的隱形眼袋霜，讓消費者不用花大錢動手術，也可遮蓋眼袋、黑眼圈、多重眼袋、淚溝等，且廣告測驗過程一刀未剪，也清楚說明有12小時的持久力，並無誤導觀眾這是醫療、醫美的疑慮。

新北地院審理認為，廣告中使用「整型級」、「緊緻拉提」、「幫你作微整的效果」、「快速緊緻撫平」、「只要30秒，你的眼袋會消失」的用語，也未加註「僅能達到視覺效果」，易使民眾誤認有類似整型手術的效果，判決衛生局裁罰有理，業者敗訴。

(中時 )