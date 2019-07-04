女星應采兒與男星陳小春結婚9年，育有一子Jasper，維持一家3口模式已經6年，一直沒有給兒子多添個手足，直到前年應采兒偶然提到想生個女兒，之後又被拍到一身寬鬆帶Jasper逛嬰兒用品店，被懷疑有孕，日前她終於在節目中鬆口表示正努力「做人」，連Jasper都準備好了，脫口洩密：「覺得我可以準備迎接一個New Baby了」。

應采兒日前穿著寬鬆逛母嬰店，又被拍到遮口鼻躲避老公抽菸，懷第二胎消息甚囂塵上，日前她上節目《童言有計2》，終於鬆口表示已在努力懷寶寶，透露不只夫妻倆在準備，連兒子Jasper都在調整，因為一開始跟孩子說想再生一個時，Jasper擔心玩具被搶走，因此表示不想要有弟弟妹妹，後來他被限制玩玩具，某天突然跟媽媽脫口說：「我覺得我可以準備迎接一個New Baby了」，理由是有了寶寶，就能擁有新玩具，如意算盤打得精，可愛的想法逗樂眾人。

事隔6年，陳小春夫妻終於準備第二胎計畫，應采兒坦言過去其實不太會提起想再要一個孩子，理由是擔心兒子Jasper的感受，擔心他受到衝擊、內心有所防備，而如今看Jasper已經做好心理準備，因此覺得是時候了，夫妻倆可以更認真「做人」。

(中時電子報)