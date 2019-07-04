大陸微博網友替練擔憂「為啥我有點替練喻軒擔心呢，館長看起來還是挺壯的。」(微博)

「館長」陳之漢，引發兩岸熱議的大陸知名拳擊運動員練喻軒，已經計畫7月底赴台灣比賽，宣稱只要館長1回合沒倒下，就算他輸。由於兩人體重相差42公斤，館長115公斤，練73公斤。大陸微博網友替練擔憂「為啥我有點替練喻軒擔心呢，館長看起來還是挺壯的。」

大陸知名拳擊運動員練喻軒日前發出視頻向館長陳之漢下戰帖，在陳之漢決定一毛不收應戰後，練喻軒接受訪問時也表示，他計畫在七月底赴台灣與陳之漢打一場擂台賽。談及兩人體重量級不一，如何「以小博大」，練喻軒生動地形容，牛比人大，最終還不是被人宰了，搏擊講求的是經驗、速度是綜合的格鬥技巧，而非看單一的體重素質。

微博「台灣那點事兒」發文「為啥我有點替練喻軒擔心呢，館長看起來還是挺壯的。」其他網友留言爭執不下，有人認為格鬥看技巧不看噸位，也有人認為根本打不起來，官方不會允許。網友們留言「打不起來的，國台辦會擔心傷害臺灣同胞的感情，攔住練拳王不讓他出境，最後練拳王會在台獨狗的辱駡，嘲笑中，吐血三升，含恨而終！」、「瞎擔心。上山都比不過郭台銘」、「級別不一樣是吃虧，不過還有比耐力和技術能力的。我沒有看過館長水準。不好評價」、「他的肌肉一看就知道是吃蛋白粉長起來的那種」、「格鬥不是看噸位吧？」、「相同訓練水準下，噸位還是蠻重要的。不過陳癡漢這種格鬥水準嘛。。。再讓他30斤肥肉又何妨」、「咋說呢，總感覺輸贏都沒面子，贏了人家說你一個世界冠軍欺負一個縣冠軍，輸了你就等著看三民自的報導吧，不把肺氣炸，不甘休！」、「大家想多了，搞不好還沒開打館長又轉回藍了（這哥們壓根沒立場，就是隨風倒），到時候兩岸一家親，點到為止……」、「是有些擔心 打滿12局 館長肯定輸。但是我們的拳手放話一回合結束戰鬥，難度就大了。」、「蛋白粉激素催出來的雞肉，有個p用，職業拳手分分鐘教他做人」。

獨家專訪陸拳王 下戰帖是看不慣館長言論

(中時電子報)