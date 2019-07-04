使用手機勿過度，應適度休息。大陸一名13歲少年，今年年初獲得第一部手機後，幾乎每天都熬夜玩手機到半夜，有天在學校突然發瘋一樣用頭撞牆、臉部抽搐，之後意識不清、智力退化到如嬰兒般，經住院檢查後，醫生表示，可能是因長時間半夜玩手機，導致睡眠不族，讓免疫系統出了問題，引發自身免疫性腦炎所致。

浙江台州市第二人民醫院在《搜狐健康網》發文指出，一名13歲少年小趙，父母因工作較忙，為方便聯絡，年初時買了一部手機給他，小趙有了手機後，每天有空就會拿出來玩一玩遊戲，每天睡覺前，也都瞞著父母玩上一陣子手機才睡覺，一個月前，小趙母親突然收到學校緊急通知說，「小趙突然就跟瘋了一樣，一直拿頭去撞牆！好幾個老師都拉不住」。

陳文斌主任在給小趙做檢查。(翻攝搜狐健康)

父母趕到學校，發現兒子不但全身癱軟，呼喚他也沒有回應，臉上還不斷抽搐，立刻送醫；他們從兒科看到神經內科再看到風濕科，仍沒查出病因，甚至情況惡化，變得如嬰兒般不會說話、走路，生活無法自理。最後，小趙父母在朋友推薦下，帶他到台州市第二人民醫院，求診老年科的陳文斌主任，經詳細檢查並綜合先前的檢驗報告，醫生判斷小趙是因自身免疫性腦炎引起智力受損，才會出現各種精神症狀和身體症狀。

院方表示，住院服藥後，小趙的病情很快獲得改善，臉部不再抽搐，說話也有反應，到了第4天就能認得自己父母了，治療後第12天，小趙已經好轉出院，醫師也提醒父母，小趙是因長期玩手機到半夜，沒有好好休息，導致免疫系統出了問題，才會發生此次情況，未來務必嚴格控制孩子玩手機的時間，避免過度沉迷手機。

(中時電子報)