在料理方面，以水族箱活海鮮結合現場即時烹調，仍是頂鮮創立26年堅持不變的傳統，並在烹調技藝上則融入台、港、日、法等不同料理風格。（馮惠宜翻攝）

買千送百不夠看了，消費市場出現滿萬送5千瘋狂式促銷，而且還是上市櫃公司御頂國際旗下「頂鮮擔仔麵」台中限定快閃促銷；耗時3個月、斥資2億元改裝「頂鮮擔仔麵」台中店，7月5日到15日一連10天只要到店內消費滿一萬元就贈送消費禮券5000元，而搭台中市政府7月8日登場的購物節活動，還很有可能抽中豪宅或汽車呢。

頂鮮擔仔麵原為台南擔仔麵，近年被御頂集團併購，其台中店經三個月改裝，7月4日正式開幕，以高貴典雅的現代歐式裝潢，展現時尚優雅的品味及質感，並首創台中獨一無二的50人座大包廂，結合精緻小巧的空中花園，為重視隱私感的貴賓提供了完全不受干擾的專屬樓層及用餐空間。

在料理方面，以水族箱活海鮮結合現場即時烹調，仍是頂鮮創立26年堅持不變的傳統，在烹調技藝上則融入台、港、日、法等不同料理風格，不但要HOLD位原有的婚宴市場，更要搶進高端商務宴會需求。

重新開幕當天，政商雲集，包括前立委顏清標，以及立委顏寬恒、張廖萬堅等人，全國商業總會會長賴正鎰等人都到場慶賀，店家也大手筆啟動推出讓同業都傻眼的滿萬送5000的促銷，自7月5日到7月15日期間來店單筆消費滿一萬元，即贈送五千元禮券(禮券使用期間自8月1日到10月30日)，優惠無上限！

(中時 )