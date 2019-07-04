韓聯社4日報導，據外交消息人士消息，美朝6月30日在板門店舉行美朝領導人會談時互相通報磋商代表，北韓表示將由其前駐越南大使金明吉將擔任對美工作層磋商代表。

金明吉於2006至2009年間作為北韓常駐聯合國副代表參加朝核問題六方會談，還曾在外務省下屬裁軍與和平研究所工作，精通對美事務。他在2015年8月出任北韓駐越南大使，後於2018年4月返回北韓。在2019年2月舉行的美朝河內談判期間，他負責北韓領導人金正恩的隨行工作。

金明吉將與美國國務院對朝政策特別代表比根就北韓無核化措施和美國採取的相應措施進行磋商。分析認為，美朝工作層磋商的成敗將取決於北韓工作組在無核化問題上的許可權有多大。

在河內談判破裂後，其間負責對美磋商的前統一戰線部部長金英哲和前對美代表金赫哲均未現身公開場合，北韓外務省已接替統戰部成為北韓對美談判的主管部門。

據悉，美朝工作層磋商有望在7月中旬啟動，由於負責對朝外交的美國國務卿蓬佩奧和負責對美外交的北韓外務相李容浩可能於8月2日出席在曼谷舉行的東協地區論壇（ARF）外長會議。在此期間，雙方可能舉行高級別會晤。

(旺報 )