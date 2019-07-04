兩韓共辦紀念韓戰70周年活動？ 南韓國防部否認 16:212019/07/04 旺報 張國威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓聯社報導，南韓國防部發言人崔賢洙4日在例行記者會上表示，南韓國防部未考慮與北韓共辦南韓戰爭爆發70週年紀念活動。 當天有部分媒體報導稱，由南韓國防部招標、民間企業編寫的《關於紀念南韓戰爭周年的國防事業基本構想的研究》。報告提到，韓朝共同參與和主辦的必要性，稱南韓國防部在考慮與北韓共同舉辦紀念活動。 崔賢洙說，該報告僅為民間企業提出的建議，並非國防部正式立場，國防部沒有進行過相關討論，希望媒體克制有可能歪曲國防事業的報導。 (旺報 ) #南韓 #國防部 #南韓國防部 #報導 #活動 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲「沒接地氣」 酸韓國瑜「造勢很花錢」 00:362019/07/01 政治 買運彩抽中賓士卻領不到 全因一張紙 10:302019/07/01 社會 塔利班攻擊阿富汗喀布爾 至少10死68 16:312019/07/01 國際 桃園會展中心開發起跑 明年動工 17:452019/07/01 財經 李晶玉控被指跨國詐保 壹週刊判賠30萬元道歉 12:402019/07/02 社會 G20習川會期間 陸向南海射飛彈 04:092019/07/03 焦點新聞 共軍在變 國防部永遠不變 04:102019/07/03 時論廣場 網路投保 產險給優惠及抽大獎 16:162019/07/03 財經 熱情高雄期間限定 迪士尼粉絲千萬別錯過 19:112019/07/03 風格 國防工程包商涉洩密2人收押 國防部主動檢舉 13:312019/07/04 軍事 國際熱門新聞 進口商嚇壞了！外媒曝貿易戰4大贏家 有台灣 - 國際 川普最大心願破滅! 美國法院否決邊界牆預算 - 國際 直言！「敵視陸將適得其反」美百名中國通進諫川普 - 國際 出策！加國拿北京沒輒 任正非提點這招 - 國際 6.5強震侵襲加拿大溫哥華島西北部 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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