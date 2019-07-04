韓聯社報導，南韓國防部發言人崔賢洙4日在例行記者會上表示，南韓國防部未考慮與北韓共辦南韓戰爭爆發70週年紀念活動。

當天有部分媒體報導稱，由南韓國防部招標、民間企業編寫的《關於紀念南韓戰爭周年的國防事業基本構想的研究》。報告提到，韓朝共同參與和主辦的必要性，稱南韓國防部在考慮與北韓共同舉辦紀念活動。

崔賢洙說，該報告僅為民間企業提出的建議，並非國防部正式立場，國防部沒有進行過相關討論，希望媒體克制有可能歪曲國防事業的報導。

(旺報 )