過去有美容大王稱號的大S，近幾年因為懷孕生子，不僅打破吃素13年習慣開始吃肉，懷二胎時更胃口大開，一度暴肥到72公斤，宛如海狗般，讓她痛苦到足不出戶，直到恢復至滿意身材，才開始復出，汪小菲也在發行的自傳《生於1981》中透露，大S吃素和她體重上升原因。

汪小菲自傳中，從他的童年生活一路寫到和大S相戀、結婚，並說到認識大S沒多久，就知道他吃素，但本來以為是因為宗教信仰，後來才知道她是因為愛犬「五妹娘」，牠2歲時生重病，連醫生都束手無策，大S就祈願能讓牠多活1年，她就願吃1年素。

後來，五妹娘奇蹟康復還活了13年，她也跟著吃素13年，婚後大S婆婆張蘭為了幫他補身體，曾要她吃驢皮熬製的「阿膠」，但大S拒絕，後來是因為很想要孩子，補品中多有肉，她才破戒吃葷，體重開始上升，身材也被外界放大來看，被說「幸福肥」。

這讓汪小菲很心疼，認為她只不過恢復到正常狀態，「過去的她實在太瘦了」，他也覺得外界對明星身材要求太高。其實，大S之前就曾在節目感嘆發胖和歲數漸長的殘酷危機，就是沒戲可接，她還被找去演王大陸媽媽，讓她難掩失落一度說到哽咽。

(中時電子報)