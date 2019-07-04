台中市捷運綠線，近日正進行啟動試營運驗證，但傳出鄰近捷運G10A站的大新國小中年級教室，每5分鐘就會聽到列車進離站的音樂，中市議員張耀中4日會同學校老師和家長會長葉俊麟、交通局人員實地考察，台中市交通局表示，現階段先降至76分貝，待逐步測試後會再調整。

台中市交通局表示，捷運綠線，從3日起連續7天按照未來列車班表，從早上6點到晚上12點持續發車，尖峰時刻4分鐘一班，離峰約8分鐘一班，測試未來通車的穩定性。大新國小家長會長葉俊麟與台中市議員張耀中4日在大新國小中年級教室實測，約每隔5分鐘，就會聽到各一次列車進站及離站音樂，指出音樂的分貝聲一定要降低，不然孩子容易被外界的干擾而分心，也間接影響老師的授課品質。

張耀中指出，根據《陸上運輸系統噪音管制標準》法規限值，文心森林公園和大新國小噪音管制區屬第三類管制區，管制標準平均最大數值在85，日間標準約在75左右，現為90分貝過高，另捷運綠線也經過四維國小、文華高中等學校，盼施工單位趕緊利用暑假時間測試改善完畢。

台中市交通局長葉昭甫表示，4日交通局人員會同市議員張耀中前往了解，逐步測試音量調降至學校人員認可的音量76分貝。這次測試期間，可能因噪音造成民眾不便，但這是捷運測試必經的過程，廠商會針對捷運沿線進行噪音監測，針對所需位置進行降噪改善措施，確保附近住戶居家安寧，希望市民能相忍測試期間的不便，共同迎接台中市捷運的通車。

(中時 )