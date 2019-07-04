傳金宇彬將和全智賢拍新片，但已被否認。（圖／達志影像）

30歲韓國男星金宇彬過去演出過《繼承者們》、《任意依戀》等劇，2017年5月他透過公司投下震撼彈，為治療鼻咽癌中止演藝工作，如今兩年過去，今(4日)韓媒報導，金宇彬健康歸來，正在考慮接下崔東勳導演的科幻類新電影，且剛復出就有望和女神全智賢合作，但金宇彬公司稍早卻否認復出說法。

金宇彬兩年前因罹癌退出演藝圈，當時他參與的電影《盜聽》劇組宣布無限期停拍，直到金宇彬歸隊，而某服飾品牌則隨即宣布解約。金宇彬女友申敏兒表示，會全力陪伴男友度過難關，這段期間也有路人目擊兩人一起到醫院就診、一起到國外度假，可見感情相當堅定。

今韓國媒體報導，歷經藥物治療及電療的金宇彬擊敗病魔，將參加與全智賢合作的新電影復出，但金宇彬所屬「Sidus HQ」工作人員則表示，金宇彬並未收到崔東勳導演新片的劇本，「現在正努力恢復健康，暫時沒有復出計畫」。

(中時電子報)