校長梁博雍擔任教職以來的夢想是帶小朋友參加美國威廉波特少棒比賽。（周麗蘭攝）

成立30年的西螺文昌國小棒球隊日前到日本群馬縣館林市參加棒球邀請賽獲得冠軍，球隊近3年不斷傳出佳績，今年9名畢業生也有8人升上國中還要繼續打，推手校長梁博雍8年也任滿，下學年將轉任斗六鎮南國小校長。

去年文昌棒球隊畢業生有3人進入有棒球隊的國中就讀，今年9名畢業生有8人決定繼續打，留在雲林縣就讀的選擇馬光國中、古坑國中，也有家長讓孩子遠赴嘉義、台中求學，以有更多機會。

今年一月，文昌國小棒球隊參加大韓野球委員會在嘉義舉辦的第二屆台韓國際交流野球賽，經過6天征戰，以5勝1敗為臺灣留下冠軍，帶回冠軍錦旗保留一年及冠軍獎盃，去年冠軍隊伍是韓國。

這支棒球隊隨後又征戰加南投「中興杯全國少棒邀請賽」再以5戰全勝的戰績拿下冠軍獎盃，這對幾乎是棒球沙漠的雲林，非常不容易。

校長梁博雍表示，一步一腳印的紮根努力下，展現平時訓練的成果，成績一年比一年好，美國大聯盟在台灣推廣的U10比賽（次少棒），文昌國小今年也取得雲林縣代表權2日出賽。

他表示，媒體曝光率多、企業業助經費下，家長願意讓孩子打球的意願提升，孩子們也更有信心。

梁博雍下學年將轉任斗六鎮南國小，他擔任教職以來的夢想是帶小朋友參加美國威廉波特少棒比賽，轉任鎮南國小校長後是否繼續朝向威廉波特夢想前進？他表示「答對了！」

(中時 )