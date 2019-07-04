台中市長盧秀燕不滿預算遭中央杯葛，4日上午臨時取消原訂參加的行政院會，表達抗議。行政院長蘇貞昌下午到台中視察建設案時被問及此事，他表示，中央對台中的種種建設都大力支持，盧「當家才知柴米貴」，但中央、地方都是一條心，補助也不分藍綠。

蘇貞昌表示，上午行政院會時因非常忙，沒注意到盧秀燕是否出席，但自己在百忙中還特地到台中看建設案，展現對台中市的支持。盧秀燕以往擔任民代，現在「當家才知柴米貴」，上周就曾對她說「為了一個市就傷腦筋，我還要負擔22個縣市」，但還是會大力支持台中市的需求。

中央補助款的問題也在下午視察行程中持續發燒，副市長楊瓊瓔指出，中央、地方絕對是合作夥伴，但台中每年上繳1400億元給中央，卻只獲得數百億補助，絕對不夠，拜託蘇貞昌用金光的腦袋想想辦法，儘速核定台中燈會的補助款。

蘇貞昌則回應，過去在擔任台北縣長時也辦過燈會，相當清楚其中流程，市府當初說要募款、中央也支持，後來說場地不足、中央也配合撥補國防部土地，後續還需要的補助款也會支持，中央、地方都有困難，大家相互體貼，團結一條心。

(中時 )