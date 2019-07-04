北市社會局攜手愛心企業啟動「眼鏡有愛-閱讀無礙」計畫，針對北市7處公辦民營老人機構，提供視力篩檢與驗配老花眼鏡的優惠服務，另外，北市也與德恩堂眼鏡合作，媒合12區老人服務中心，提供500副免費老花眼鏡給低收、中低收弱勢長輩。

7處老人機構包含，至善養護機構、兆如養護機構、大龍老宅、中山老宅、朱崙老人公寓、陽明老人公寓及文山老人養護機構等，提供免費驗光和老花眼鏡的優惠服務，讓長輩不用到眼鏡行就能驗配老花眼鏡，讓不少阿公阿嬤直呼「揪甘心！」

北市社會局長陳雪慧表示，老花眼常發生在40至45歲之間，常因保健觀念不足而延遲治療，不少長輩為了方便，經常使用在市場隨手購買老花眼鏡，造成視力惡化，期盼藉由「眼鏡有愛-閱讀無礙」計畫，一起守護長者健康。

陳雪慧表示，北市以健康、安心、尊嚴為老人福利服務目標，建立在地化、社區化完整的老人照顧計畫，讓長輩在熟悉的社區裡安老，積極打造一個高齡友善、健康宜居的幸福城市。

(中時 )