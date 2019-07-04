前立法院長王金平開直播，4日與高雄巿長韓國瑜合體聊美食，節目開始時，2人先向查票遇刺死亡的鐵路警察表達哀悼。稍早聯訪，王金平被問到有名嘴說他沒有參加國民黨初選，是因為盤算等著被徵召？王回答時反問，徵召就一定是我嗎？一定會徵召嗎？講這個是沒有意義的話。

國民黨主席吳敦義認為基於尊重，希望他能當民調小組的總督導，協助解決問題。王金平說，他是資深黨員，黨的機制有發生問題，當然要提醒，至於提醒的義務，他是盡了，要怎麼解決，黨中央是要用智慧去處理，這個解決的並不在於他。

外傳郭王配，王笑說，那是胡亂猜的吧，有什麼依據呢？沒有嘛。被問到他的子弟兵支持郭台銘，也有支持者對邀請韓國瑜開直播感到不滿。王金平說，他每一位參選人都有邀約，並沒有針對誰，也沒有內訌。

韓國瑜說，他與王院長開直播，是宣傳美麗的高雄、快樂的高雄，希望海內外的朋友能更愛上高雄。對於鐵路警察遇刺身亡，他也說會致上最高的敬意，巿政府針對怎麼樣讓警察能安全執勤，也會更注意來做。

(中時 )