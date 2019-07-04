郭書瑤抱著最愛的魯夫娃娃。（林淑娟攝）

郭書瑤被追問情變一臉無奈。（林淑娟攝）

郭書瑤出席ONE PIECE 動畫二十週年紀念特展。（粘耿豪攝）

郭書瑤（瑤瑤）近來接連在微博發出帶著情傷難過文字的多篇「勸世文」，被解讀與王以綸一年多的姊弟戀鬧情變，她4日出席ONE PIECE動畫二十週年紀念特展，是否分手成媒體追問焦點。瑤瑤強調自己沒有想要勸世，心情也沒有不好，只是最近比較有時間跟身邊的人相處，大家有些狀況、聊天心得，加上她也已經30歲了，有比較多的體悟想跟大家分享，「大家不要想太多，我非常好。謝謝大家！希望讓我有點私人空間。」所以是「勸世文」被過度解讀嗎？她抿嘴點頭。

瑤瑤下半年有《傻傻愛你》、《通靈少女2》即將推出，2017年9月就殺青的大陸古裝劇《狼殿下》則因限古令，至今仍卡在冷宮，被問是否因此有較多時間談戀愛？她答：「嗯！」感情有升溫？「都很好，大家都在努力變好。希望大家關注在我們的作品上」，記者問：「但妳作品還沒出來？」，瑤瑤立馬推薦：「但是他有他的作品啊，大家可以看！」

至於是否真的情變？她請大家不要再關注「私人不重要的事」，她很不想回應沒有證實過的新聞」。再被問她微博寫的「萬物皆有限期，沒有什麼能永遠在一起」又是什麼意思？瑤瑤說：「大家想要聽我解釋，我會開直播講，免得被曲解！」

30歲的她被問未來另一半的條件？她說，她的另一半大家一直都看得到，不用多陳述，「人生就像魯夫這樣，不斷跟不同的人在偉大的航道上前進！」談起看《航海王》對她的影響？她說，人生就像航海王一樣在冒險，不知道會發生什麼事， 每個人有不同目標，跟不同夥伴一起前進。被問是否會推薦以綸來看展？她說：「會，會推薦大家多關注ONE PIECE動畫20週年紀念特展。」會不會跟以綸一起看《航海王》？她說「我會自己一個人看航海王！」

(中時 )