青春自由式-運動的精神。（陳世宗翻攝）

台中市北區國民運動中心擁有國際賽事規格的水上運動設施，為吸引更多人善用運動設施，市府運動局公開徵選規劃公共藝術設置，由藝術家許唐瑋工作坊獲選，結合場館特色和運動家精神，以「青春自由式」為主題設計3組雕塑品，作品表現活潑，為場館入口處增添朝氣，帶給愛運動的民眾更美好的藝術感受。

運動局表示，北區國民運動中心基地位於北區崇德路一段與美德街交叉口，座落於中正公園內，中心有桌球場、羽球場、綜合球場、韻律教室及體適能中心等設備，更擁有具國際賽事規格的水上運動設施，除提供賽事使用外，平時也可供培訓選手或利用輔助設施供一般市民使用。

市府為讓民眾運動之餘，也能親近藝術，特舉辦北區國民運動中心公共藝術設置案，透過公開徵選方式，由許唐瑋工作坊獲得優先設置權，規劃三組雕塑作品，設置主題為「青春自由式」，講求水的速度、動的能量，「水」是川流不息的象徵，「動」是運行前進的能量，藝術家不僅以藝術品塑造公共空間多面向的美感體驗，更呼應運動中心充滿年輕、活力的特性。

4日舉辦作品揭幕儀式，民眾走進運動中心的入口，首先看見一組地標式的雕塑「運動的精神」，藝術家將水面的流動速度轉化為具象的視覺感，化成作品中的色彩與線條，成為持續變化的波紋，而一大一小的作品搭配，蘊含傳承及同心協力。

第二件作品「力量的象徵」，作品從1樓延伸至2樓露台，透過多變的造型與彩度線條，呈現跳水運動躍入水面的瞬間，模擬凝結的水面上與水面下的速度與律動。綠地上的第三組作品「轉角的風景」，使用球類的形象，結合磨石子椅面，坐落在植栽樹蔭下，提供民眾可親近且實用的休憩功能。期待透過實用且具趣味性的藝術品，為場館增添更有朝氣的氛圍。

(中時 )