美國職棒明星週即將到來，下週三將進行重頭大戲全明星賽，從已經公佈的各位置名單來看，今年客隊國聯明星隊較被看好。

大聯盟明星賽陣容

據美國部份媒體第一手訊息指出，國聯將推派本季投出鬼神成績的韓籍投手柳賢振擔任先發，今年目前為止柳胖斬獲9勝2敗，同時帶著1.83自責分率的優異內容，可說在國聯大殺四方！明星賽一般不會像季賽投滿五局，推估至多面對一輪打者即會退場；但後續接手的投手群，還有像是：薛茲爾、柯蕭、葛林基這種賽揚等級的超級強投，因此雖說美聯打線由洋基、太空人核心棒次以及神鱒楚奧特組成，但咸認柳賢振還是能發揮本季進化的球質持續造成封鎖，將使比賽前段趨勢延續過去幾年較常出現的「低比數」內容發展。

之所以看好國聯還有另一大重要因素：目前大聯盟全壘打排行榜前三席，正是分由國聯明星隊替補一壘手阿隆索(28轟)，以及兩位先發外野手耶里奇(31轟)、貝林傑(27轟)所佔據。前面已經提及低比數糾纏將是比賽走勢，通常此類內容最後決定勝負的關鍵就是突如其來的一發全壘打，國聯又有較多這樣能一棒決勝的打者，再度加強彩迷該強勢加碼國聯的決心。

總得分大小也是多數彩迷關心的重點：近十年除了上一季打出8比6的高比分以外，其他九季兩隊最多只出現過一次共得9分(2015年)，兩次8分(2012、2014)，其餘都在7分以內，且分差多落於3分以內，是喜歡大小與勝分差玩家可以參考的數據。

(中時電子報)