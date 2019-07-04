▲竹山鎮公所員工以攝氏約60度的熱水泡煮自行研發的「螞蟻餌劑」。（楊樹煌攝）

▲竹山鎮公所員工將「螞蟻餌劑」進行裝瓶情形。（楊樹煌攝）

▲竹山公所製作完成的螞蟻餌劑，將發送至各家戶，以便早日解決蟻害問題。（楊樹煌攝）

南投竹山鎮飽受俗稱小黑蟻「疣胸琉璃蟻」肆虐，鎮民聞蟻色變，鎮長陳東睦委請生物專家研發試驗，發現砂糖加硼砂製成的溶劑，可有效克制小黑蟻，於是連日來動員公所員工，趕製「螞蟻餌劑」，近日將分送至各家戶，全鎮一起展開滅蟻大作戰。

竹山鎮公所指出，最近該所頻接民眾投訴，指從市區到郊區，從屋內到戶外，隨處可見成群的小黑蟻亂竄，不管噴灑殺蟲液或是各種藥劑，效果都有限，嚴重影響鎮民居家生活及工作情緒，期盼公所能設法突破滅蟻措施。

竹山鎮長陳東睦表示，經過初步試驗，發現自行研發製的「螞蟻餌劑」，毒性低，卻可有效達到滅蟻效果，為節省成本及大量製作，以便廣發至全鎮各家戶，因而決定動員公所員工大家通力合作，輪流製作螞蟻溶劑，每瓶容量300cc，預計完成2200瓶發放至各家戶，全面展開滅蟻行動，期能有效化解蟻害危機。

陳鎮長也指出，「螞蟻餌劑」是用水、砂糖及硼砂，調和比率為40比10比1，並以攝氏約60度的熱水泡開溶解即可使用，用法是將餌劑擺放螞蟻進出路線，讓螞蟻將餌劑帶回巢穴中，藥效大約3周，將可達到瓦解蟻穴的目的，民眾如不夠用也可自行製作。

只是要提醒民眾的是，螞蟻餌劑雖然毒性很低，但還是要注意安全，避免人及寵物誤食。

(中時 )