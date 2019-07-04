校園傳說作祟，女高生半夜跳水台撞鬼。（威視提供）

恐怖片《鬼學怨》改編自1998年韓國經典校園恐怖片《女高怪談》，由兩位東南亞超人氣新星安格尤納達（Angga Yunanda）、阿曼達蘿爾思（Amanda Rawles）主演，今日釋出的預告中，一名晚歸女學生聽見長廊傳來恐怖詭聲不自覺回頭，意外觸碰了校園靈異傳說禁忌，她練習跳水時驚見漂浮半空中的女鬼，驚嚇過度而失足摔落10米高泳池慘死池中，氛圍令人毛骨悚然。

該片由鬼才導演艾文蘇亞迪執導，2015年曾以恐怖片《回魂的小丑》驚豔全球，超高嚇人指數在國際上獲得廣大迴響，被讚譽為「東南亞溫子仁」，擅長營造詭譎氛圍的他，今年帶來恐懼話題新作，他表示：「《女高怪談》是我最愛的恐怖片，它是部跨時代的作品，任何時候來看都能引起共鳴，但我不想只是百分之百地翻拍，《鬼學怨》中我加入更多當地恐怖傳說元素。」

電影描述明星高中培育出無數菁英學生，卻有著極不合理的學長學弟制陋習，一年級新生被迫以「奴隸」身分生活，永遠只有被稱為「國王」學長姐霸凌的份。有天，飽受欺凌的高一新生艾力克斯被學長姐強迫用筆仙召喚靈異傳說中的鬼魂，卻引來神秘詛咒，學生們一個接一個離奇喪命，校園一夕之間成了駭人地獄。該片26日上映。

(中時 )