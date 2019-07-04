永靖鄉代會正副主席賄選案，現任11名代表中，共有8人遭訴。（謝瓊雲翻攝）

永靖鄉代會正副主席選舉賄選案風暴，買票行情每票喊到破百萬，檢方針對落選派偵結再起訴7人，總計11名代表中，包含現任正副主席林大福、邱平舜在內共8人被起訴；其中，代表邱柏彰因收受兩陣營賄款，二度遭起訴。

由於兩方人馬均必須掌握4票才得以過半當選；獲悉現任陣營1票開價60萬元，經營農場、綽號阿安的58歲詹男，為替女兒詹雅婷爭取主席大位，找來61歲邱派大老操盤，並請出58歲李姓地方頭人居中協調。

根據起訴書，去年12月11日晚間，詹男與邱男邀集邱柏彰、賴玟彥、朱賴春花和吳國隆4名代表至李男家中，協調賄選買票金額，以紙條寫底價方式競標；朱賴喊價405萬，詹男開出420萬得標，即每票達105萬。

當場眾人還約定跑票者要罰底價5倍，並嗆以後若不相挺合作，敢拿錢跑票就要「抓去埋」了。隔天中午，扣除先前為了拉攏邱柏彰而託邱姓大老交付的20萬元，詹男立刻再拿出295萬元現金，在自家農場內交由邱姓大老轉交李男打點，總計出資315萬。

不料投票日當天，卻傳出有人臨陣倒戈，詹、魏兩人以1票之差落敗，對手林大福陣營6票連任成功。因選舉採記名投票，也讓詹男氣不過有人拿錢跑票，最後導致全案爆發。

彰檢日前已將涉嫌行賄收賄的林大福、邱平舜等5名代表，與前鄉長黃建彰等4名關係人依違反《公職人員選舉罷免法》起訴，第二波偵結再起訴行賄的詹男等3人與4名代表；代表會中現任11名代表，僅落選的詹雅婷、魏碩衛2人和詹文惠3人沒事。

其中，詹女兩人的父親均遭訴，魏碩衛則是因事前已同意換票並搭檔選副主席，未出席協調會，也未出資行賄，因此檢方認定無涉案情事，全身而退。

(中時 )