總統蔡英文今日指出，行政團隊過去3年來把台灣的經濟建設基礎重新整理一遍，現在經濟基礎比以前更強健。台灣不是只靠和大陸往來生存，而是和全世界所有國家都往來，而且自己的內需可以支撐自己的經濟成長。

蔡英文表示，過去台灣一直是亞洲四小龍的最後一名，但是今年第一季的經濟成長率，四小龍裡台灣是第一名。因為經濟穩定成長，稅收增加，政府讓大家減稅，5月報稅時，很多人都很有感覺。

另外，蔡英文認為，政府會持家。現在的政府舉債比前任政府少。去年政府決算賸餘還有將近1,080億元，這是20年來第一次歲入、歲出平衡。足證政府財政平衡，是一個懂得讓經濟發展、會照顧人民、財政上也能夠持家的政府。讓我們人民每一天都進步、生活的更好，這就是政府的責任。

政府也推動「長照2.0」，若是老人家在家中需要長照服務，可以撥打「1966長照服務專線」，政府就會派專人提供服務。這種長照服務目前有上百項，服務項目也一直在增加中。此外，目前從事長照服務、二度就業的人非常多，也有越來越多的年輕人願意來做長照服務，政府不但照顧人民，且創造了就業機會。

蔡英文表示，年輕人要生兒育女，這件事情負擔很大，政府給年輕人租金補貼，也蓋社會住宅，提供年輕人居住。在社會福利上，今年8月1日開始實施育兒津貼及幼兒園補助，無論是在公立、非營利、準公共化私立幼兒園等，學費都有政府的補助。從現在到她第二任任滿，5年之內，政府預計增加3,000班公立幼兒園，約可提供80,000個小朋友就學。

(工商 )