桃園市空服員職業工會4日下午開記者會，除了再次解釋台灣保全因承受社會壓力，3日口頭表示將解除合約關係，目前空服員三寶暫時由第三方公正單位保管，不便對外透漏公司名稱，若有空服員想領回三寶，仍照正常程序需要2個工作天。

工會也針對長榮地勤轉空勤及外籍招募計畫做出說明，工會指出，2019年上半年星宇航空大量招募新人，不少長榮空服及地勤人員跳槽至星宇航空，再加上今年長榮公司開闢新的航線及擴增787機隊，原本就有人力缺口，長榮資方特意選在罷工期間，公布招募空服員的訊息，無疑是希望製造動盪，已請會員無需多做聯想與恐慌。

另外鐵路警察殉職事件引發關注，現場空服員也為該名英勇警察默哀1分鐘。工會指出，希望此重大事件能夠讓社會大眾更加重視勞動環境，一同關注勞動者的工作安全性、提升全體勞工工作權益。勞勞相挺不只是一句口號，而是勞工團結一致，為彼此提升職場安全、勞工環境而努力。

(中時 )