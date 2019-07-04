網球賽事中歷史最悠久且最具聲望的公開賽-溫布頓公開賽現正火熱開打中，溫布頓是大滿貫比賽之中唯一一項在草地進行的賽事，所有球員按規定必須穿著白色球衣出賽是溫網最出名的特色，賽事為期兩周(從本周一進行到下周日)，如今賽事進入第二輪64強的階段，網壇所有大咖明星匯聚倫敦，喜歡網球的朋友們千萬不要錯過！

依目前台灣運彩所開立的冠軍賠率來看，最被看好的是賠率1.70倍的球王N.喬科維奇(Novak Djokovic)，喬帥傷癒之後從去年開始重返巔峰， 2018年溫網開始連拿三座大滿貫，上個月的法網在四強惜敗奧地利紅土小王子蒂姆(Dominic Thiem)，但前五輪場場僅以3盤擊敗對手足以突顯喬帥極佳的狀態！

除了N.喬科維奇之外，賠率3.25倍的草地天王費德勒(Roger Federer)奪冠希望也十分濃厚，下個月38歲生日的費爸生涯至今在溫布頓這項賽事已獲得八次冠軍前無古人，簡單來說瑞士特快車從2003年以來平均每兩屆就可以拿到一次溫布頓網球公開賽的冠軍

喜歡投注賠率比較高的朋友們，推薦給各位5.5倍的納達爾(Rafael Nadal)，這位西班牙蠻牛雖然以紅土球場聞名，但他在草地上的表現也不失水準，去年溫網納豆一路殺進四強，最終以五盤敗給上屆冠軍N.喬科維奇，生涯在草地球場共拿過兩次溫布頓、一次斯圖加特以及一次倫敦女王草地錦標賽的冠軍，本屆挾著法網冠軍的氣勢續戰溫網，絕對不能小覷。

(中時電子報)