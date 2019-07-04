在大學任教的張姓女副教授，因為婆媳關係不佳，前年6月被王姓婆婆提告，指控她在廚房拿布巾包水果刀劃傷左手，案經台北地院審理後，法官根據相關事證認定張女涉及傷害罪，將她判刑4月，得易科罰金12萬元。本案可上訴。

本案發生後，張女已離婚，檢方起訴她在2017年10月26日下午1時許，在廚房內用土黃色包巾包住水果刀後，去劃割婆婆左手，婆婆當時以雙手抵擋，結果造成左手第4指與右手拇指受到撕裂傷。張女否認有傷害婆婆犯意，她辯稱，婆婆當天在廚房內清理抽油煙機，後來她進入廚房後，是婆婆先用髒水潑她並辱罵她，接著拿水果刀向她揮舞，她因擔心抵抗會撞倒婆婆，先用雙手護住自己臉部及頭部作為抵擋，當下她非常害怕，腦袋也一片空白，後來聽到婆婆用台語大喊「救人」，才清醒過來，並發現自己左手臂遭割傷。

張女的王姓婆婆則反駁，指張女當天手持一條毛巾，並自洗碗槽處取出水果刀，經毛巾包覆水果刀後朝她砍殺過來。法官根據張女家客廳的監視器畫面，認定婆婆說的與事實相符，張女確有傷害婆婆的行為。

法官認為，雙方為婆媳關係，且婆婆年事已高，縱使有如張女律師所說，雙方先前曾發生摩擦，張女仍應秉持理性態度溝通、解決，卻率然持刀攻擊婆婆，況且，犯後至今未獲得婆婆原諒，雙方也未達成和解，難認定態度良好，審酌張女現已離婚並負責扶養未成年子女等情況，依傷害罪判刑4月，可易科罰金。

(中時 )