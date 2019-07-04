每年6、7月都是足球國際賽期，逢雙數年有世界盃、歐洲國家盃和美洲盃（2020年開始改為雙數年舉行），單數年則有U20世界盃、女子世界盃、非洲國家盃（今年起從1月改至6、7月）、中北美洲金盃和歐洲U21錦標賽等大賽，國際大賽有實力奪冠的球隊向來不出那幾隊（U20世界盃和歐洲U21這些青年等級的比賽除外），但過程中爆冷門卻是常態，因此在賽事中找出黑馬，往往是彩迷獲利的來源。

以目前還在進行中的三項男子國際賽事為例，美洲盃已進入4強階段，巴西、哥倫比亞、烏拉圭和阿根廷是原本的奪冠四大熱門，結果在8強就有哥倫比亞和烏拉圭相繼出局，巴西通過PK戰才艱苦淘汰巴拉圭晉級。在8強賽如果鎖定賠率較高的球隊受讓，那麼就有3場比賽能夠過關。巴西在本屆小組賽表現並不出色，8強的對手巴拉圭向以防守見長，前兩屆美洲盃（2011和15，16為百年美洲盃暫不論）巴拉圭都在8強遭遇巴西，結果兩次都踢平後PK淘汰了足球王國，可見巴西面對巴拉圭沒有必勝把握。哥倫比亞和智利本就是勢均力敵，而祕魯前兩屆美洲盃都打進4強，雖然青黃不接，但仍有一定實力能給對手麻煩。

中北美洲金盃最像黑馬的球隊當屬海地，從1991年中北美洲金盃更名至今，15屆比賽只有7次打進決賽圈，前6次最佳成績是8強，但今年靠著幾名海歸球員，從小組賽即展現超強實力，包括擊敗中美強隊哥斯大黎加，以3連勝小組首名晉級，8強再淘汰加拿大，4強遭遇史上奪冠次數最多的墨西哥，雙方激戰90分鐘踢成0：0，海地在加時賽被墨西哥罰進一個十二碼，才以0：1飲恨。這場比賽的情況就如同美洲盃8強，如果鎖定海地受讓，當有獲利空間。

或許你會說，美洲盃和中北美洲金盃都已踢完，以上都是馬後砲，那麼我們就來看看非洲國家盃是否也能找到黑馬。從小組賽的情況來看，B組首度打進決賽圈的馬達加斯加最讓人驚艷，小組賽2勝1和首名出線，包括戰勝曾奪得3次非洲盃冠軍的奈及利亞，16強面對僅以1勝2敗A組第3名晉級的剛果民主共和國，竟在對戰賠率上仍被視為冷門，選擇馬達加斯加受讓自然是最佳標的。另外，在2012和13年兩屆非洲盃獲得季軍的馬利今年捲土重來，在E組2勝1和首名晉級，包括踢平去年世界盃表現不俗的突尼西亞，16強對手象牙海岸是2015年冠軍，但上屆小組賽止步，今年小組賽2勝1敗D組次名出線，實力與馬利也在伯仲之間，近4次交手各1勝2和1敗，馬利受讓也是個不錯選擇。

(中時電子報)