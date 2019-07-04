總統蔡英文4日上午到新北市三重先嗇宮參香祈福，蔡總統受訪時表示，對於員警李承翰因公殉職表達哀悼之意，且感到非常心疼與痛心。

根據中央社報導，蔡英文下午前往嘉義市立殯儀館，慰問因公殉職鐵路員警李承翰家屬。總統表示，年輕員警因公殉職，令人心痛，政府會持續檢討，讓警察有更安全的執勤環境。

PTT網友怒轟「執政三年多了，一事無成」、「皇上英明，我大覺青永遠追隨」、「只會講風涼話」、「無能的政府」、「垃圾」、「又在參拜？」、「講幹話最會，只會用統獨議題騙選票」、「嘴炮公主」、「一天到晚都在跑廟」、「宮廟總統」、「蔡不就自己出來找罵嗎」、「再被左膠力量綁架阿」、「下台啊，退出總統大選」、「只會嗆中國，內政沒半撇」、「1450還不快來護駕」、「加害者才有人權，被殺死的人是沒有人權的，這就是我們與惡的距離」，「妳可以不要選了嗎」、「天天都在拜宮廟」、「大家自立自強」、「嘴炮一下繼續廟宇巡迴」！

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(中時電子報)