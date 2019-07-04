女排國家聯賽本週將在南京奧林匹克體育中心進行「Final Six」決賽輪，中國、美國、義大利、巴西、土耳其及波蘭將爭奪最後的總冠軍。地主中國在去年世錦賽四強賽以2:3惜敗義大利，不僅無緣金牌，世界排名也跌落至第二名，這對被喻為「黃金三代」的中國女排無疑是一大挫敗。本週五(7/5)，19:30兩隊將再度交鋒，中國能否在家鄉父老前擊退近年急速竄起的義大利娘子軍?

義大利能在去年世錦賽爆冷拿下亞軍，愛格努(Paola Egonu)的崛起絕對是關鍵之一，身高193公分的愛格努最高扣球點高達344公分，其進攻威脅性在2018年微調攻擊動作後更上一層樓，世錦賽以324分勇奪得分后，四強賽對上中國一戰更轟下驚人的45分，儼然是新世代最恐怖的得分機器。年僅18歲的皮耶特里妮(Elena Pietrini)則是義大利在預賽的意外驚喜，預賽共攻下203分與老將索羅凱特(Indre Sorokaite)並列球隊得分王，加上中生代的波塞蒂(Lucia Bosetti)也能從板凳適時提供火力，義大利目前的攻擊陣線堪稱是世界排壇最具深度的。但陣中年輕球員大賽經驗較少也暴露其穩定性較不足，預賽與中國一役，義大利雖靠著愛格努的強攻拿下前兩局，但之後過多的失誤讓經驗老到的中國把握住機會反擊，最終反倒以2:3敗下陣來。相信經過今年國家聯賽與世界盃與排壇列強的切磋琢磨後，義大利往後幾年將打破中國與塞爾維亞兩強獨霸的局面。

中國在預賽精銳盡出，最後拿下12勝3敗以預賽第一之姿進入決賽輪。但為了備戰八月的奧運洲際資格賽，中國在決賽輪選擇讓主力休息並避免受傷的風險，因此朱婷、袁心玥及曾春蕾等主力球員都不在本週出賽名單。少了朱婷的中國，即便陣中仍有預賽表現不俗的龔翔宇，但攻擊能力與全員出擊的義大利不在同一個水平上。另一方面，中國決賽輪的自由球員是林莉及17歲的倪非凡，兩人在預賽都沒有出場，能否抵擋住義大利的攻擊火力是一大問號。雖然擁有地主優勢，但面對來勢洶洶的義大利，中國在攻防都居於下風的情況下，恐難逃被痛宰的命運，推薦投注讓分玩法「義大利讓分勝」。

(中時電子報)