天后王菲與李亞鵬於2005年結婚，隔年生下女兒李嫣，雖婚姻沒能走到最後，但分開後兩人仍維持良好互動，給孩子一個充滿愛的環境，而李嫣雖然有先天性唇顎裂，但在爸媽呵護下沒有變得自卑，反倒有著活潑樂觀的個性，還承襲爸媽藝術基因，喜歡表演，還自稱是「時尚達人」，13歲的她也越活躍越自信，不但曬美照，還拿整疊歐元入鏡，霸氣喊話：「別叫我嫣兒」。

王菲與前夫李亞鵬所生的女兒李嫣，如今已13歲，身形也遺傳爸媽好基因，長得修長高挑，喜歡時尚的她，日前曬出美照，只見李嫣穿了白色長袖洋裝，底下露出逆天大長腿，她披散長髮低著頭，隨便一擺pose就相當有fu，展現如媽媽一般的精靈氣質。

此外，李嫣還有著堅強與自信的個性，舉手投足都充滿巨星風采，之前有好友詢問她是否要出國留學，她大方給出肯定答覆，近日也在IG貼出生活照，人疑似在歐洲，照片中李嫣身處高檔餐廳，戴著黑色鴨舌帽、穿著休閒，但手上卻拿著整疊的百元歐元鈔票遮臉，喊話：「叫我lyla，叫我李十萬，叫我老萬，别叫我嫣兒」，展現霸氣，對自己的身價似乎很有自信。

(中時電子報)