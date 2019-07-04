為在暑期營中殺出生路，有業者特別規畫攀岩課程，藉此教導孩子自我保護。(林欣儀攝)

為在暑期營中殺出生路，有業者特別規畫空拍機教學課程，藉此教導孩子科學與資訊觀念、接軌社會。(林欣儀攝)

為在暑期營中殺出生路，有業者特別規畫空拍機教學課程，藉此教導孩子科學與資訊觀念、接軌社會。(林欣儀攝)

暑假搶學生，許多補教業者以低價競爭方式取勝，但面對暑期營市場一片紅海，有業者標榜與眾不同的課程，推出空拍機、攀岩等相關課程，並藉由閱讀寫作、美術課培養學生核心素養，以面對未來新課綱帶來的挑戰。

曾經留學德國、專修教育的劉筌說，因應家長工作需求，許多補習班推出暑期營課程，最低一個月可能收費只要3、4千元，但多是將孩子留在教室內，對於小孩身心發展沒有益處，為能幫助孩子健康學習，也在削價競爭的暑期營中殺出血路，特別規畫不一樣的課程，希望吸引家長關注。

拿出課程表，劉筌說，今年暑假特別推出最近很夯的攀岩課程、空拍機課程，另也規畫游泳及打球等，盼讓孩子能有足夠體能活動，也透過攀岩學習手腳並用、自我保護，至於空拍機教學則能同時學習科學、資訊等，幫助孩子視野更開闊。

劉筌強調，現在許多孩子閱讀能力不足，導致在考試時無法完全理解題目、正確作答的情況，為此，特別在暑假規畫閱讀與寫作，除設置一個藏書區、提供有趣且文筆好的書籍，透過提問題、了解問題的方式，幫助提升孩子閱讀能力與思考力。

面對新課綱今年將上路，如何培養孩子的核心素養很重要，劉筌說，藉由提升閱讀能力幫助他們理解、透過數學教導孩子思考力，這兩項相當重要，能帶領學童未來能面對並解決複雜的問題、適應多變社會。

(中時 )