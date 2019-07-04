國民黨立委高舉「拚經濟無能，搞鬥爭最行」標語抗議民進黨搞政治鬥爭。（姚志平攝）

民進黨立委在議場內拉起「真相帶來和解，不再有人哭泣」布條，並高喊「沒有真相，沒有和解」（姚志平攝）

為公開更多威權時期的檔案手稿，立法院今三讀通過《政治檔案條例》，賦予國發會檔案局有權徵集、整理、開放應用政治檔案，只要內容觸及228事件、動員戡亂及戒嚴時的各種檔案紀錄，甚至是日記、遺書、手稿等私人文書，都屬於檔案局徵集的「政治檔案」範疇。

此外，新法最備受關注的是將許多檔案「自動解密」，並增訂「細胞條款」。新法明定，保密逾30年且無法源要求保密的法案，全部解密，且不得為了隱瞞違法及行政疏失而規避；若政治檔案中有檢舉人及消息來源姓名、代號、化名，也都必須提供閱覽抄寫，意即多年前的「抓耙仔」將有可能曝光。

立法院臨時會今下午處理《政治檔案條例》，由於行政院曾表示此法是《促轉條例》的修法配套，對於未來開放應用政治檔案相當重要，國民黨團批評根本是政治鬥爭，痛批民進黨拚經濟無能，搞鬥爭最行。

由於朝野上午協商仍無共識，有多達6條保留條文，立院下午先宣讀無爭議條文後，便進行逐條表決；雖然國民黨團有提修正動議，要求主管機關改為促轉會、刪除毀損政治檔案刑責，但在民進黨團人數優勢下，仍通過民進黨團再修正動議版本。

《政檔條例》明定，國發會檔案管理局負責整理、開放應用政治黨案，而政治檔案的時間定義是從民國34年8月15日起到81年11月6日，也就是二戰結束至台灣本島、外島都解嚴的時期；政治檔案內容則是與228事件、動員戡亂及戒嚴時的各種檔案及記錄文件，其中甚至包含日記、遺書、手稿及錄音錄影的私人文書。

三讀條文明定，新法施行後6個月，政府需完成清查政治檔案，必要時最多可延長到1年；若檔案局審定各政府機關檔案後，認定屬於政治檔案，應於指定期限移轉。若依《國家機密保護法》核定為永久保密的檔案，則暫不移轉。

新法明定，若檢討降密後仍屬永久保密的檔案，須報請上級機關同意；政治檔案移轉之前，須檢討「降密」，若是機關保密已逾30年且沒有法源依據要求保密，則全部解密，不可以為了要隱瞞違法、行政疏失或特定個人的不名譽行為而規避。

由於部分檔案都被各機關列為「機密文件」，以致外界對於部分案情並不了解，新法也明定，在政治檔案移轉之前，須檢討「降密」；若是保密已逾30年且沒有法源依據要求保密者，則全部解密，不可以為了要隱瞞違法、行政疏失或特定個人的不名譽行為。

因過往年代有許多「抓耙仔」與「細胞」，《政檔條例》也通過「細胞條款」。三讀條文明定，政治檔案中所記載的公務員、證人、檢舉人及消息來源的姓名、代號、化名及職稱，應提供閱覽抄錄；如果檔案中有記載，未來外界極有可能知道在重大事件中，誰是檢舉人或報秘者。

新法明定，若政黨拒絕將認定的政治檔案移歸為國家檔案，最高處500萬元罰鍰，並得連次處罰；若棄毀隱匿政治檔案，則參照《刑法》規範處5年以下有期徒刑。

(中時 )