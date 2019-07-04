自川普上任在「美國優先」政策下，國安團隊重用多名對陸鷹派，不論是外交或經濟改採對陸強硬路線，美中關係時有齟齬；對此，上百名亞洲問題研究學者投出《華盛頓郵報》，聯名對兩國關係惡化表達擔憂，並強調「敵視中國大陸，將會適得其反」。

該信指出，雖然中國大陸近期行為確實對美國造成許多問題，需要強力反應，但我們相信近期美國的行為，反而造成美中關係的螺旋式下降。該信說，中國大陸近年來有許多令人費神的問題，包括國內經濟成長減緩、增加對私人公司以及外國公司控管、採取更激進的外交政策等等，對全球造成了嚴重威脅，而這些挑戰需要美國強力且有效的回應，但現在的美國對陸政策反而完全是反作用的。

信中指出，這群學者並不相信北京是經濟上的敵人，也不是在每個領域都對美國的國家安全構成威脅。雖然中國大陸近年來快速的經濟與軍事成長讓北京在國際上成為更為激進的角色，但其也不是「鐵板一塊」，許多大陸官員與精英深知，與西方溫和、務實且真誠的合作，符合中國大陸利益；而華府對北京採取敵視，不僅弱化了在大陸內的溫和派聲音，反而讓激進的民族主義份子聲勢更為突出。為了正確的平衡競爭與合作，美國應該增強與同意中國大陸應在全球事務上扮演建設性角色的中國領導人合作。

公開信說，美國敵視中國大陸，並試圖將中國大陸與全球經濟脫鉤，這種做法將損害美國的國際角色和地位，也對所有國家經濟不利。美敵視中國大陸，也不會讓大陸經濟停止擴張，而大陸經濟不僅是全球市場，也讓中國大陸在國際事務上分量增加。況且，除非美國先自我傷害，否則不可能讓中國大陸崛起劇幅放緩；如果美國強迫其他盟國在經濟和政治上敵視中國大陸，只會傷害美國和盟國的關係，最終可能導致美國自身的孤立。

這封公開信由美國麻省理工學院教授傅泰林（M. Taylor Fravel）、美國前駐華大使芮效儉（J. Stapleton Roy）、卡內基國際和平研究院研究員史文（Michael D. Swaine）、前美國務院代理助卿董雲裳（Susan A. Thornton）和哈佛大學榮休教授傅高義（Ezra Vogel）執筆，另有95位美國學術界、外交界、軍界及商界專家聯合署名。

(中時電子報)