朱立倫到鎮瀾宮參拜大甲媽，許多民眾排隊合照，還有人拉關係說「我住新北蘆洲！」（王文吉攝）

朱立倫（中）稱他與顏清標（右）相識30多年，此行不談政治，單純來參拜媽祖，會會老朋友。（王文吉攝）

前新北市長朱立倫拚總統初選，4日到台中進行「台灣更好、立倫行腳」，台中紅派少主、立委江啟臣陪同上山下海，上午到東勢山區採梨，中午參拜豐原慈濟宮、品嘗廟東夜市小吃，下午前往海線大甲參訪巨大機械，最後一站參拜鎮瀾宮，黑派掌門人顏清標親自接待。

朱立倫下午3點半抵達鎮瀾宮，許多香客排隊上前合照，還有人拉關係說「我住新北蘆洲！」朱立倫在黑派掌門人顏清標、紅派少主江啟臣陪同下，向大甲媽祖參拜祈福，並虔誠行三獻禮，之後一行人轉到會客室話家常。

朱立倫笑說，他認識時顏清標時，顏哥還是里長，那時候也只有當爸爸而已，現在升格曾祖父了。這次來台中走訪，除了去東勢採梨子、豐原慈濟宮拜拜、廟東夜市品嘗小吃，一定要來看看老朋友「標哥」。

媒體好奇「來找標哥加持，為了衝高民調？」朱立倫解釋，今天沒有什麼談政治，單純老朋友見面、聊聊天，還有全心全意、虔誠參拜媽祖。顏清標則趕緊接話說，有拜有保佑，保佑「民調跳起來」！

顏清標說，他原本要到大陸桂林旅遊，因為接到朱立倫要來訪，為了親自接待，因此延後出發。至於要選總統都來拜會，要如何支持？顏清標表示，「我不是國民黨員，國民黨的事，麥擱問我了啦！不管是誰來我都歡迎。」

顏清標號稱「喊水會結凍」，國民黨總統初選參選人韓國瑜、周錫瑋相繼拜會，連退出初選的王金平都安排合體直播。親近顏家的地方人士表示，現在只剩郭台銘和張亞中沒來，之前郭夜宿新社枇杷農家時，有向顏寬恒服務處商借交通工具，想必關係不錯，估計電話民調開始前，郭肯定會找時間來拜訪顏家。

(中時 )