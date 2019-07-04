台中市殯儀館驚傳偷拍事件，1名從事殯葬業33歲林姓男子，利用工作之便，潛入小靈堂旁女廁，裝針孔攝影機於通便器上方，6月底1名女性民眾發現遭偷拍報案；林嫌坦承偷拍，自己觀看無散布，警方在林男手機、辦公室電腦內找到疑似偷拍影片，警依妨害秘密罪移送。
「不速鬼！」在殯儀館參加親友告別式的高小姐，得知有人偷拍女性如廁畫面，生氣大罵離譜；台中市生命禮儀管理處說，6月底接獲民眾反映，館內女廁有不明孔洞，疑遭人裝設針孔攝影機並派員察看，果見發現蹲式通便器上方牆面，被人裝針孔攝影機鏡頭。
警方調閱監視器蒐證，循線逮捕涉嫌偷拍的林男，查扣林辦公室的電腦，疑似有偷拍的相關影片，從其手機內發現1名被害女子上廁所影片，林嫌在警方偵訊時，竟說自己一時好奇，趁無人之際，闖入女廁安裝針孔攝影機，殊不知治喪之處，莊嚴肅穆，竟然犯法。
台中市生命禮儀管理處指出，為防止類似案件發生，將添購反針孔偷拍設備，不定時派員巡視廁所，加強檢視防範。台中市警二分局表示，全案進入偵查程序，目前有1名被害女子出面指控，是否還有其他受害者，因偷拍屬告訴乃論，必須由被害人提告，再逐一清查。
(中時 )
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