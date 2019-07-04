趙薇工作室微博全文。（圖／取材自趙薇工作室微博）

大陸女星趙薇日前因被直擊現身機場，面對粉絲熱情打招呼，趙薇的冷回應引發外界正反兩評價，而趙薇工作室昨（3日）則曬出在趙薇直接坐在機場大廳照，豪放大口吃漢堡，趙薇接地氣被狂讚。

照片中，趙薇直接在機場大廳席地而坐，工作室還虧趙薇：「這麼放飛自我好嗎？」只見她手拿著漢堡跟著工作人員直接開吃，身旁還有行李箱和飲料，巨星如此接地氣更是被網狂讚：「我薇太任性了」、「沒有明星包袱的薇姐」、「看出來了，我家寶貝真是餓了」、「毫無架子」。

(中時電子報)