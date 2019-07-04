野生趙薇蹲地狂吃漢堡 網：太任性了 16:542019/07/04 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 趙薇在機場大廳席地而坐，豪放大口吃漢堡（圖左）。（圖／取材自趙薇工作室微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 趙薇工作室微博全文。（圖／取材自趙薇工作室微博） 大陸女星趙薇日前因被直擊現身機場，面對粉絲熱情打招呼，趙薇的冷回應引發外界正反兩評價，而趙薇工作室昨（3日）則曬出在趙薇直接坐在機場大廳照，豪放大口吃漢堡，趙薇接地氣被狂讚。 照片中，趙薇直接在機場大廳席地而坐，工作室還虧趙薇：「這麼放飛自我好嗎？」只見她手拿著漢堡跟著工作人員直接開吃，身旁還有行李箱和飲料，巨星如此接地氣更是被網狂讚：「我薇太任性了」、「沒有明星包袱的薇姐」、「看出來了，我家寶貝真是餓了」、「毫無架子」。 (中時電子報) #趙薇 也許您會感興趣 推薦閱讀 趙薇素顏現身機場 一個動作讓粉絲徹底心寒！ 00:152019/06/26 娛樂 娛樂熱門新聞 振作了！甩前夫宋仲基 宋慧喬失婚暴瘦將首露面 - 娛樂 雙宋離婚另有隱情？宋仲基哥哥4字譙爆宋慧喬 - 娛樂 狂傳和Baby沒感情準備離婚 黃曉明4字吐實了 - 娛樂 全美善上吊前最後通話內容曝光 網友鼻酸了 - 娛樂 「國師」唐綺陽公佈「12星座下半年戀愛運」 楊珮潔慘登第一名 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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