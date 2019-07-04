台鐵自強號列車昨晚發生鐵路警員遭鄭姓男子持刀刺殺身亡的慘劇。事發當下不少民眾用手機錄下驚恐的一幕，除了鐵路局人員以外，還有一位壯碩的黝黑男也加入壓制歹徒行列，但事發後「黝黑男」悄悄離開，今天他的身分曝光了，原來他是目前在8軍團333旅擔任迫砲中士班長的排灣族勇士羅偉。

從畫面中可以看到，羅男從車廂內就加入協助制伏歹徒行列，後來也順利將鄭嫌壓制在地，並在月台上等待其他員警前來處理，事後警方原打算詢問他的資料，但他僅說不需要後就悄悄離去。

八軍團公共事務組長柳玉和表示，羅偉住屏東春日鄉，目前在目前在八軍團機步333旅3營2連，擔任迫砲班中士班長，平常在部隊內就相當熱心，昨天正好休假搭火車要去台中探望母親。羅偉向長官回報，事發當下他也有點驚愕，但是看到警察和歹徒已經扭打成一團，他擔心歹徒會去傷到其餘乘客，所以也跟著撲上去協助制伏。8 軍團表示，會等羅員收假報到後，擇期表揚他的見義勇為行為。

(中時電子報)