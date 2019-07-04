中山路派出所警員許浩偉耐心尋人，火速在淡水捷運站後方金色水岸找到醉倒的鄭男。(吳亮賢翻攝)

家住桃園的1名36歲鄭姓男子，因心情不佳離家到淡水散心，家人擔心他想不開趕緊向桃園警局通報失蹤，3日晚間淡水分局接獲桃園警方通知，立刻在轄內發動搜索，3小時後在淡水捷運站附近發現醉倒路邊的鄭男，趕緊將他帶回派出所休息並連繫家屬前來相聚，避免可能的憾事發生。

淡水警方表示，昨晚22時許接獲桃園分局通報，鄭男因心情不佳到淡水，但經清查轄內旅館及飯店都沒有投宿紀錄，擔心鄭男發生意外，便持續在轄內查找，最後在4日凌晨1時許，成功找到鄭男。

「先生、先生，你怎麼睡在這邊？」，中山路派出所警員許浩偉回憶起當時情景，鄭男倒臥在淡水捷運站後方金色水岸路邊，身上散發出濃濃酒味，經多方嘗試溝通並確認身分後，趕緊將他帶回派出所休息，並連繫家屬前來。

鄭男的2名姐妹，一到分局看到鄭男平安無事，才終於鬆一口氣，連忙感謝警方的即時協助，離去前仍不時回頭向警方道謝。

淡水警分局表示，警方處理失蹤人口案件，一經接獲民眾單一窗口報案，定會盡全力協助民眾返家團圓，此次協尋案件，不僅為民眾找回至親，避免憾事的發生，也彰顯了警察保護民眾生命安全精神。

(中時 )